Shpallen fituesit e konkursit “Riciklo-Kreativ 2023”

21:06 16/10/2023

Nisma mbështetet nga TEG dhe Fondacioni “Mane”

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në bashkëpunim me shoqatën GO2 Albania, programin B4Students, si dhe me mbështetjen financiare të TEG dhe Fondacionit Mane, organizuan konkursin e arkitekturës për studentët “Riciklo – Kreativ 2023” me temën e riciklimit të mbetjeve mjedisore.

Pjesë e këtij konkursi u bënë studentë të universiteteve nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, të cilët kanë konceptuar dhe krijuar një ndriçues për ambiente publike urbane apo dhe të interierit, të përbërë ekskluzivisht nga një material i ripërdorshëm.

18 veprat më të mira, vlerësuar nga juria, jane ekspozuar prej datës 1 Tetor në TEG, për t’u promovuar tek vizitorët.

Me këtë aktivitet krijues për riciklimin dhe nismat e tjera të ndërmarra, TEG është demostrim i ekonomisë rrethore dhe asaj të gjelbër, një mënyrë shumë praktike për të zhbllokuar vlerën e produkteve që hedhim duke u kthyer në një qendër frymëzimi dhe ndërgjegjësimi, krahas blerjeve dhe argëtimit.

Ky aktivitet mbështetet financiarisht nga TEG në vijimësi të nismave të përgjegjësisë sociale, me fokus edukimin dhe mjedisin, një prioritet i Fondacionit Mane, nën kujdesin e veçantë të themeluesit, Samir Mane.

Juria bazuar edhe në votat e publikut, shpalli 5 projektet më të mira, gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve në TEG.

