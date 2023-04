Shpallen krijuesit e rinj më të mirë në Letërsi

18:40 12/04/2023

Këtë vit mbizotërojnë krijimet me poezi

Enxhi Naumi, Alban Tufa dhe Andrin Kabashi janë fituesit e Fondit të Krijmtarisë Letrare për të rinj, mes 11 aplikimeve. Ajo që ishte lëvruar më shumë për këtë edicion ishte poezia, e cila triumfoi me dy çmime.

Liridon Mulaj: Kjo më lumturon të them të drejtën sepse poezia gjithmonë shihet pak skeptike. Vendosëm që 2 çmimet t’ia jepnim poezisë sepse prurjet ishin më të mira.

Për poetin Alban Tufa, ky vlerësim i jep jehonë më shumë zhanerit të poezisë që nuk është më i preferuari ndër gjinitë e tjera.

Alban Tufa: Po me Letërsinë është pak më e vështirë. E shoh dhe shpresoj së paku që ato njerëzit që merren me Letërsinë në Shqipëri, të nxiten ta lexojnë këtë vëllim me poezi. Asnjëherë nuk është e mjaftueshme.

Ndërsa Andrin Kabashi, nga Kosova, konkurset letrare i shikon një mundësi të mirë për të identifikuar dhe promovuar krijuesit e rinj. Ai u shpall fitues me tregimin “Qyteti pa lumë”.

Andrin Kabashi: Ishte e vetmja mundësi që shkrimtarët e rinj të bëjnë promovimet e tyre diku, në Letërsinë Shqipe.

Kjo nismë synon të nxisë dhe mbështesë financiarisht botimet e krijuesve të rinj të Letërsisë.

Tv Klan