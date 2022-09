Shpallet fituese e një kremi çudibërës, qytetarja pëson dhimbje, djegie e kruarje

21:00 09/09/2022

Emisioni investigativ “Stop” ka udhëtuar drejt Velipojës për problemin e zonjës Fatlume Elbasani, e cila ka marrë një telefonatë nën emrin e një kompanie të njohur dhe që kanë 2 kremra. Zonjës i kanë thënë se është përzgjedhur për t’i përfituar kremrat me çmim preferencial dhe ato të heqin çdo dhimbje në pak kohë. Por, pas aplikimit të kremit zonja ka patur dhimbje, djegie dhe kruarje.

Denoncuesja: Më morën në telefon dhe më thonë se “ju jeni klientja jonë dhe ju jeni e preferuara jonë dhe kanë fituar në Shkodër 7 vetë, një prej tyre jeni ju. Fitoni një krem Aloe Vera dhe një krem është për dhimbje. Sapo ta vendosni kremin, ai është një mrekullibërës. Dhe unë e mora direkt. E vendosa tek shputa e këmbës, ishte fat që nuk e aplikova në shpinë se kam dhimbje të tmerrshme në shpinë, por thashë t’i lyej këto njëherë dhe pastaj po e aplikoj aty. Sa e vendosa, nisa duke pasur kruarje. Gati më luajti mendja e kokës.

Gazetarja: Ju vendosët konkretisht këtë kremin?

Denoncuesja: Këtë krem dhe u ngrita menjëherë në ujë të ftohtë dhe kam hyrë me rroba në dush. Më nisi që nga maja e flokëve e deri tek gishti i këmbës sikur po më therte me gjilpëra. Dushi i ftohtë më qetësoi. Jam ulur menjëherë dhe kam marrë incidalë dhe kam pirë 2 kokrra.

Zonja ka telefonuar numrin e kompanisë për të cilin telefonuesi i mëparshëm i është prezantuar. Por në fakt, përfaqësues të asaj kompanie, i kanë deklaruar se produkte të tilla nuk i kanë pasur asnjëherë në shitje.

Denoncuesja: Të nesërmen i marr në telefon me atë numër që më kanë kontaktuar. Nuk përgjigjeshin. Unë të nesërmen marr X kompani sepse ato u prezantuan me të dhe ju them “se mua më kanë marrë në telefon dhe më kanë sjellë 2 produkte.” Më tha: Ne krem Aloe Vera dhe këtë tjetrin nuk i kemi fare dhe as nuk i kemi pasur kurrë.

Gazetarja: Pra, ishte dikush që po abuzonte me emrin e tyre?

Denoncuesja: Po.

Gazetarja: Atëherë këto janë kuponat e paketimit që janë vendosur në momentin që zonja ka marrë produktin që pasi ia kanë prezantuar, ia kanë sjellë me postë në shtëpi. Lexohet “dërguesi: bio produkte”, pa telefon, qyteti Tiranë. Duhet thënë se ka edhe një barkod që nuk e di nëse i përket postës apo dyqanit. Është një kupon tatimor i fiskalizuar dhe duhet thënë se nuk është e vështirë të verifikojmë se prej kujt është apo të bëjmë një gjurmim.

Duke iu referuar fletave shoqëruese të pakos që i ka ardhur zonjës, numri i NIPT-it i zonjës, rezulton në emër të zonjës Shpresa Marku. Ky aktivitet është hapur në 3 Dhjetor 2021 dhe ka shitje me pakicë të produkteve si kremra për fytyrën, maska etj. Adresa është në Tiranë në rrugën Don Bosko në Tiranë. Por numri që ka telefonuar zonjës nuk punon. “Stop” ka shkuar nga Velipoja në Tiranë në adresën e shitësve, por ajo nuk gjendet askund. Po kështu ai nuk është në QKB nga Shpresa Marku, është i padisponueshëm./tvklan.al