Shpallet “Miss Universe Albania”, Ina: Nuk doja të merrja pjesë, Fadil Berisha ma mbushi mendjen…

Shpërndaje







14:42 22/10/2022

Në emisionin “Jo Vetëm Modë” në Tv Klan ka qenë e ftuar “Miss Universe Albania”, Ina Daçi e cila ka rrëfyer për jetën dhe profesionin e saj si arkitekte në Amerikë. Ajo vazhdon karrierën e saj në Amerikë, ku i jep shumë prioritet profesionit të arkitekturës që e ka me shumë pasion.

Ina ka treguar se si ndodhi që ajo të ishte pjesë e “Miss Universe Albania” dhe kush ishte shtysa më e madhe që ajo mori pjesë në këtë kompeticion.

Ina Daçi: Unë kur kam shkuar në fillim në Neë York, më ka prezantuar një mikes e imja me Fadil Berishën dhe Fadili kur më ka parë në fillim më ka thënë ti duhet të marrësh pjesë në një konkurs bukurie. Po të angazhohesha me Missin do humbisja një ose dy vite nga shkolla dhe mendova që nuk kishte një gjë që unë me vërtet nuk doja ta zhvilloja në të ardhmen. I thashë Fadilit nuk dua ta vazhdoj këtë pjesë, por ne mbetemi miq shumë të mirë. Më pas kemi punuar bashkë dhe ka qenë Fadil Berisha ai që më ka shtyrë të merrem me këtë. E pamë më shumë si një aktivitet kulturor që mund të bënim shumë gjëra të bukura në Shqipëri, për të dhënë mesazhe, për të folur për kulturën, për bukurinë shqiptare.

Orinda Huta: Po dhe një formë për t’u bërë e njohur apo jo?

Ina Daçi: Nuk mund të them që kjo ka qenë arsyeja që jam bërë miss. Jam kritikuese shumë e madhe, jo kritikuese por flas shumë për problemet që shikoja sa herë që vija në Shqipëri. Kur Fadili po më thoshte të lutem ta bëjmë këtë si projekt, unë i thoja që jo, jo, jo dhe më tha po ti që kaq shumë e kritikon Shqipërinë, bëj një punë vetë, nuk duhet të flasim por dhe të bëjmë diçka tha dhe thashë ok në rregull.

Orinda Huta: Si ka qenë si eksperiencë?

Ina Daçi: Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, unë nuk kisha punuar më përpara në një shfaqje televizive dhe nuk e kisha idenë se si funksiononte. Isha shumë e habitur nga gjithë ai organizim. Në Amerikë mund të kisha pasur disa gjëra të vogla, as atje nuk e kam parë një mënyrë angazhimi kaq të madh.

Orinda Huta: Pse fitove?

Ina Daçi: Unë fitova ndoshta për këto gjëra që po thoja, sepse erdha këtu për të qenë një personazh më ndryshe. Nuk mendoj që kur njerëzit më panë në fillim dhe thanë ëoë kjo është fiks për miss sepse nuk kam asnjë qëndrim missi por në momentin që filluan përgatitjet, që fillova dhe unë të tregoja punën që kisha bërë, mendoj që aty pati një ndryshim.

Orinda Huta: Mendon se ka ndikuar Fadil Berisha?

Ina Daçi: Atë nuk e di unë, duhet të pyesësh Fadilin. /tvklan.al