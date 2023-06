Shpallet projekti fitues i muzeut “Besa”

20:02 26/06/2023

Juria vlerësoi propozimin e studios zviceriane

“Kjo është shtëpia e Libohovitëve, është një godinë karakteristike e vjetër tiranase, është edhe monument kulture, megjithatë ajo do të shndërrohet në muze dhe do të mbajë emrin “Besa” për të treguar besën dhe mikpritjen e hebrejve në Shqipëri gjatë Luftës së Dytë Botërore”.

Projekti që do të realizohet për ta kthyer këtë godinë historike në një muze të mirëfilltë do të jetë ai i studios arkitekturore nga Zvicra, “Oppenheim”, e cila u përzgjodh si më i mira në garën mes 5 finalistësh.

Projekti fitues ka kapur thelbin e konceptit të Besës, që me guxim e komunikon atë mbi dhe nën tokë. Ndërhyrjet minimale arkitekturore në godinën ekzituese, i lë vend krenarisë së trashëgimisë, e për këtë koncept, ai u përzgjodh si më i miri.

Elva Margariti: Kjo hapësirë që prezantojmë sot, ka edhe një mision më sublim sepse merr përsipër të tregojë një dimension të vyer të shqiptarëve që është besa.

Godina ngrihet në krah të Kalasë së Tiranës dhe Sarajeve të Toptanëve dhe do të jetë i dyti muze pas atij të Vlorës që do t’i kushtohet rolit që luajtën shqiptarët për mbrojtjen e hebrenjve në periudhën e Holokaustit.

Në këtë hapësirë ku do të komunikohet përmes artit, toleranca dhe bashkëjetea fetare e kulturore, do të integrohen edhe gjetjet arkeologjike që do të dalin në pah gjatë realizimit të projektit.

