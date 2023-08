Shpendi prezantohet tek Empoli

23:50 08/08/2023

Sulmuesi ka si synim që të përmirësohet dhe të thirret në kombëtaren shqiptare

Në prezantimin e tij te skuadra e Empolit, Stiven Shpendi tregoi pritshmëritë që ka për të ardhmen. Sulmuesi 20-vjeçar që luan për përfaqësuesen Shpresa, tha se ndaj tij kishin shfaqur interes edhe klube të tjera, por ai mendonte vetëm për t’u transferuar te të kaltrit.

“Pashë ekipin se si luante, se si punon me të rinjtë dhe mendova se ishte alternativa më e mirë. Nuk e përkufizoj veten më një rol fiks, më pëlqen të ndryshoj. Qëllimi im është që të përmirësohem vazhdimisht. Me këtë transferim e kam menduar edhe kombëtaren e madhe. Tani jam pjesë e U-21, por shpreosj në të ardhmen që të luaj. Tek Empoli kanë luajtur shumë djem shqiptarë. Nuk kam folur me ata, por më gëzoi fakti që Asllani më shkroi ditën kur firmosa.”

Shpendi shtoi se kalimin në ekipin toskan e konsideron si një hap të madh në karrierën e tij, e është i paduruar që të luajë e të japë më të mirën për ekipin.

