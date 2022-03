Shpenzimet për agjentët në Seria A

Shpërndaje







22:07 29/03/2022

“Mbretëron” Juventusi, Inter e Roma plotësojnë podiumin

Seria A duket se po i rikthehet normalitetit. Shpenzimet në elitën e futbollit italian janë rritur ndjeshëm nga viti 2020, teksa gjatë vitit të shkuar, agjentët e lojtarëve kanë fituar mbi 35 mln Euro nga një sezon më parë.

Sipas asaj që publikon Federata Italiane e futbollit në vitin 2021, 20 klubet më të mira italiane shpenzuar 173.8 milionë Euro krahasuar me rreth 138 milionët në vitin 2020. Juventus konfirmohet si klubi me shpenzimet më të larta nëpër komisione, gati 29 mln Euro.



Pas bardhezinjve gjenden kampionët e Italisë, Interi me mbi 27 mln, ndjekur nga Roma me një më pak dhe Milani që për agjentët e futbollistëve të blerë ka shpërndarë rreth 12 milionë euro.

Ndër klubet elitare, Napoli pozicionohet vetëm në vendin e pestë me vetëm 7 milionë euro. Ndërkaq, skuadra që ka shpenzuar më pak është Salernitana e sapopromovuar në elitë, me më pak se 1.2 milionë euro.

Klan News