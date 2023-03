Shpërblim për pensionistët, Ibrahimaj: S’ka vendim

23:24 08/03/2023

Ministrja e Financave: Nuk e kemi përcaktuar ende një politikë të tillë për muajin Prill

Pakoja e madhe e shpërblimeve nga qeveria për pensionistët dhe shtresat në nevojë nuk pritet të ketë vijimësi. Ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj pas mbledhjes së qeverisë deklaroi se ende nuk është hartuar një politikë e tillë për muajin Prill.

“Ne do të vijojmë me këtë politikë, me qëllim që të gjithë efektet e krizës dhe çmimeve të shtuara prej inflacionit të luftës, të mos ketë ndikim në pensionin e pensionistëve. Për momentin nuk kemi përcaktuar një politikë të dhënies së një shpërblimi të menjëhershëm për muajin Prill”.

Në muajin Janar, kryeministri Rama paralajmëroi se me marrjen e këstit të parë të taksës së jashtëzakonshme mbi eksportuesit e energjisë, do programohej një tjetër bonus për pensionistët në muajin Prill, vendim i cili nuk është konkretizuar.

Sa i përket pensioneve, Ibrahimaj tha se do të vijohet me indeksimin e tyre në mënyrë që të shmangen pasojat e krizës.

“Ne kemi ndjekur një politikë indeksimi të pensioneve në bazë të inflacionit. Pensionet u indeksuan 2 herë vitin e shkuar dhe do të vijojmë me politikën e indeksimit në mënyrë që efektet e krizës dhe çmimeve të shtuara prej “inflacionit të luftës” të mos kenë ndikim në jetën e pensionistëve”.

Ndër të tjera, Këshilli i Ministrave ka miratuar marrëveshje në funksion të sektorit të energjisë.

Drita jeshile i është dhënë projektit për zhvillimin rajonal të integruar me një fond prej 20 milion lekësh për zhvillimin e zonave rurale.

