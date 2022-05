Shpërblimet e majme nga UEFA

Shpërndaje







23:20 11/05/2022

Chelsea ‘rrëmbeu’ 126 mln Euro pas fitimit të titullit të Champions League

UEFA ka publikuar listën e çmimeve të fitimeve për sezonin 2020/21, i cili u mbyll me triumfin e Chelsea në finalen e Portos. Blutë arkëtuan një shifër prej 126 milionë Eurosh, të ardhura nga fondi prej 1.9 miliardë i ndarë vitin e kaluar mes 32 klubeve pjesëmarrëse. Pas tyre doli finalisti tjetër, Manchester City (rreth 119 milionë), i ndjekur nga dy gjysmëfinalistët Real Madrid dhe Paris Saint Germain (me rreth 110 milionë).



Juventus grumbulloi rreth 83 milionë Euro, ndjekur më pas nga Lazio, 53.5 mln, dhe Atalanta e Inter me rreth 50 milionë Euro. Çmimi më i ulët i fituar ndonjëherë nga një klub Champions ishte 18.45 milionëEeuro për Ferencvaros, i cili humbi pesë nga gjashtë ndeshjet e tyre në fazën e grupeve. Nga ana tjetër hungarezët morën vetëm 1.1 milionë Euro nga fondi 585 milionë i UEFA-s që shpërblen klubet për rekordin e tyre historik në kompeticionet europiane. 13 herë kampioni Real fitoi 35.5 milionë nga ai fond.

Hendeku i të ardhurave mes Champions League dhe Europa League ka mbetur mbresëlënës. Fondi i çmimeve të Europa League për klubet ishte në fakt 541 milionë Euro, rreth 28% e atij të Champions League. Fituesi i kompeticionit, Villarreal , fitoi 33.1 milionë Euro dhe skuadra që mundën në gjysmëfinale, Arsenali, fitoi pak më pak se 30 milionë Euro. Manchester United , i cili humbi finalen pasi përfundoi i treti në grupin e Ligës së Kampionëve, mori gjithsej 79.6 milionë Euro nga të dyja garat.



Shifër e mirë për gjysmëfinalisten Roma (24 milionë Euro), për Milanin (16.3) dhe Napolin (14.6). 8 milionë Euro i janë paguar federatës që përfaqëson pothuajse 250 klube që luajnë në garat e UEFA-s. Secilit klub iu mor rreth 5% e çmimeve si pjesë e një marrëveshjeje pesëvjeçare me UEFA-n për të rimbursuar të drejtat televizive dhe sponsorët për sezonin 2019-2020, të ndërprerë nga shpërthimi i pandemisë.

Klan News