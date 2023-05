Shpërndahen materialet zgjedhore

22:05 13/05/2023

Në 110 qendra mungon identifikimi biometrik

Në 110 qendra votimi në të gjithë vendin nuk do ketë mundësi të bëhet identifikimi biometrik i zgjedhëseve i cili do të kryhet me lista fizike pasi mungojnë operatorët që monitorojnë pajisjen PEI.

“Nga 5211, 5100 qendra votimi ka pasur operatorë teknikë. Qendrat e tjera të votimit nuk kanë qenë në asnjë moment të mbuluara për shkak të mospasjes së aplikimeve për ato qendra votimi”, tha nënkomisionerja e KQZ, Lealba Pelinku.

Për operatorët e kontraktuar dhe të trajnuar që nuk paraqiten në orën 06:00 në qendrën e votimit do të ketë sanksione ligjore.

“Akte të tilla do të marrin përgjigjen ligjore”, shton nënkomisionerja.

Kur na ndajnë vetëm pak orë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale në mbarë vendin është shpërndarë baza materiale. Në 337 qendrat e votimit që janë ngritur në Durrës, procesi i shpërndarjes materialeve elektorale ka përfunduar.

Edhe në Pogradec janë shpërndarë materialet zgjedhore në 106 Qendrat e Votimit. Në Korçë procesi nisi nga zonat më të largëta. Gjithçka ka shkuar sipas parashikimeve edhe në Shkodër e Lezhë. Në Gjirokastër gjithashtu materialet zgjedhore janë shpërndarë nga Pallati në Sportit për në qendrat e votimit.

Prej orës 20:00 të kësaj të shtune qendrat e votimit janë marrë nën mbrojtjen e Policisë së Shtetit, e cila do të qëndrojë aty deri marrjen në nisjen e punës së komisioneve mëngjesin e së dielës.

Tv Klan