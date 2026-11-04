Kjo është ajo çfarë ka mbetur nga shpërthimi i fuqishëm i ndodhur mesditën e së mërkurës në Elbasan, në një pallat pesëkatësh, duke lënë 1 të vdekur, 1 të zhdukur dhe 10 të lënduar, të cilët u dërguan në spital, në mesin e të cilëve është edhe një fëmijë.
Viktimë nga ky shpërthim i fuqishëm mbeti 82-vjeçarja Hatixhe Berisha. Ndërsa po kërkohet nën rrënoja për trupin e Hamit Ibros, 69 vjeç.
Ai mendohet se është pronari i apartamentit në katin e tretë ku ndodhi shpërthimi. Ekipet e shpëtimit po e kërkojnë me kamera termike.
Ende nuk ka ndonjë të dhënë konkrete për arsyet e këtij shpërthimi nga ana e policisë, por një prej pistave mendohet se mund të jetë shkaktuar nga rrjedhja e gazit të një bombole gazi.
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Pallati 5-katësh në lagjen “Qemal Stafa” është ndërtuar në vitet ’70-’80 gjatë kohës së regjimit komunist. Nga ky shpërthim është bërë i pabanueshëm, ndërsa 15 familjet e këtij pallati janë zhvendosur nga bashkia, duke i strehuar në një konvikt.
Tv Klan
/tvklan.al