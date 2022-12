Shpërthen në lëvizje makina në Kamëz, shpëtojnë për mrekulli çifti me dy fëmijët

22:56 08/12/2022

Një familje shpëtoi për mrekulli mbrëmjen e kësaj të enjteje në Kamëz. Një çift bashkëshortësh së bashku me dy fëmijët e tyre të mitur po udhëtonin me makinë, kur kjo e fundit shpërtheu si pasojë e rrjedhjes së gazit. Fatmirësisht, sipas policisë, të 4 anëtarët e familjes morën dëmtime të lehta. Paraprakisht dyshohet se shpërthimi ka ndodhur nga rrjedhja e gazit të makinës, si pasojë e një defekti në impiantin e gazit.

“Më datë 08.12.2022, në orën 21:45, në Institut, afër rrethrrotullimit, automjeti me drejtues shtetasin O. N., banues në Kamës, dyshohet se si pasojë e rrjedhjes së gazit ka shpërthyer në lëvizje e sipër. Në automjet udhëtonin së bashku me drejtuesin e automjetit edhe bashkëshortja shtetasja M. N., me dy fëmijët tyre të mitur. Si pasojë janë dëmtuar lehtë jashtë rrezikut për jetën të katër personat që ndodheshin në automjet dhe pas marrjes së mjekimit janë larguar në banesë.

Nga veprimet e para hetimore të kryera nga grupi hetimor dyshohet se shpërthimi ka ardhur nga rrjedhja e gazit të makinës, si pasojë e një defekti në impiantin e gazit. Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes”, tha policia e Tiranës në një njoftim për mediat./tvklan.al