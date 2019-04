Shpërthim i fuqishëm në Londër

Një shpërthim i fuqishëm në një magazinë ka tronditur Londrën, pasditen e kësaj të diele. Sipas mediave britanike rreh 40 zjarrfikës kanë shkuar në vendin e ngjarjes për të bërë të mundur fikjen e flakëve. Dëshmitarët e pranishëm kanë thënë se shpërthimi ishte shumë i fuqishëm.

Zëdhënësja e zjarrfikësve, tha se 15 persona janë evakuuar dhe fatmirësisht nuk ka persona të lënduar. Cilindrat e gazit po ruheshin në oborr të magazinës, kur shpërtheu zjarri. Të shumta janë videot e publikuara në rrjetet sociale ku duken shtëllungat e tymit të zi.

God hope everyone is ok. This seems like a massive fire. We can here the explosion from a far. West Drayton area pic.twitter.com/H8U7bHIO3C

— A.Crystel.T (@ACrystelT) April 28, 2019