Shpërthim me lëndë plasëse në lokalin e marrë me qira

15:47 18/11/2023

Ngjarja në Kamëz, 24-vjeçari Oltjon Muçaj: Nuk kam konflikt me njeri

Një shpërthim me lëndë plasëse ka ndodhur në ambientet e jashtme të një lokali në Kamëz. Ngjarja ndodhi në orën 04:25, në rrugën “Donald Trump”, dhe si pasojë u dëmtua fasada e jashtme e lokalit dhe u thyen disa xhama. Sipas burimeve të policisë, mësohet se ka qenë një sasi e vogël lënde plasëse, rreth 50 gramë ajo që ka shpërthyer në lokalin e marrë me qira nga 24-vjeçari Oltjon Muçaj.

Autorët kanë qenë dy persona, që lëviznin me një automjet tip ‘Audi’. Para se të vënë lëndën plasëse, ata vëzhguan me kujdes zonën dhe kontrolluan nëse kishte ndonjë person në biznes. Njëri prej tyre, doli nga makina, ngjiti shkallët pranë lokalit, dhe kontrolloi tek tuneli i pallatit, ku është dhe biznesi. Nga aty, autorët u larguan sërish, dhe pasi bënë disa xhiro me makinë, u rikthyen për të vendosur lëndën plasëse.

Një prej autorëve, me kapele në kokë, ndezi fitilin e tritolit që në automjet.

Autori pasi zbriti nga makina, vendosi lëndën plasëse në këtë vend dhe më pas u largua me shpejtësi.

Rreth 20 sekonda më vonë, pasi lënda plasëse u la në tokë, shpërtheu, duke shkaktuar tronditje në zonë. Policia e mbërritur në vendin e ngjarjes, mori në pyetje 24-vjeçarin Oltjon Muçaj, i cili deklaroi se nuk ka ndonjë ide se kush mund të jetë autori i kësaj ngjarje dhe nuk ka konflikte me njeri. Aktualisht hetimet janë përqendruar si shënjestër tek lokali me qira, por kjo nuk e përjashton mundësinë të jetë edhe për ndonjë biznes tjetër.

Gjatë kohëve të fundit, janë regjistruar disa ngjarje në bizneset e rrugës Donald Trump. Bëhet fjalë për djegie automjetesh, vendosje tritoli, apo breshëri plumbash në drejtim të tyre.

Klan News