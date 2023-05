“Shpërthim pranë Pentagonit”, fotografia e rreme që tronditi tregun e aksioneve

18:19 23/05/2023

Një fotografi e rreme, e krijuar nga inteligjenca artificiale, u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale të hënën, me pretendimin se kishte ndodhur një shpërthim pranë Pentagonit.

Postimet në rrjetet sociale shkaktuan edhe një tronditje të shkurtër në tregun e aksioneve, ndërsa autoritetet nxituan të sqaronin se nuk kishte ndodhur asnjë shpërthim dhe se fotografia ishte e rreme.

Por pavarësisht kësaj, fotografia me pretendimin se pranë Pentagonit kishte ndodhur një shpërthim u shpërnda edhe nga media duke përfshirë RT, një kompani mediatike e mbështetur nga qeveria ruse e njohur më parë si “Russia Today”.

Po ashtu kjo fotografi u shpërnda edhe nga një profil në Twitter, që mban shenjën blu të verifikimit të kompanisë së medias sociale dhe që pretendonte në mënyrë të rreme se ishte e lidhur me agjencinë e lajmeve “Bloomberg”.

Përhapja e shpejtë e imazhit bëri që Departamenti i Zjarrfikësve i qarkut Arlington, në shtetin e Virxhinias, pranë Pentagonit, të përdorte mediat sociale për të rrëzuar lajmet e rreme.

@PFPAOfficial and the ACFD are aware of a social media report circulating online about an explosion near the Pentagon. There is NO explosion or incident taking place at or near the Pentagon reservation, and there is no immediate danger or hazards to the public. pic.twitter.com/uznY0s7deL