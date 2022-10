UKRAINE-CRISIS/KYIV-BLAST







Shpërthimet tronditin Kievin pas shumë muajsh

11:53 10/10/2022

Të paktën 10 persona humbën jetën dhe mbi 20 u plagosen, sulmi vjen pas shkatërrimit të urës së Kercit

Shpërthime masive tronditën kryeqytetin ukrainas dhe qytete të tjera gjatë mëngjesit të hënës. Të paktën 10 civilë humbën dhe mbi 20 u plagosën si rezultat i sulmeve me raketa.

Gjashtë makina u dogjën pas sulmit dhe mbi 15 automjete tjera pësuan vetëm dëmtime. 30 punonjës të shërbimit të urgjencës dhe gjashtë njësi u vendosën në dispozicion për të evakuuar njerëzit në disa lagje të Kievit.

Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitaliy Klitschko ka bërë të ditur se raketat kanë goditur infrastrukturën duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në disa banesa. Sulmet tregojnë se Rusia po përpiqet të na shkatërrojë dhe të na zhdukë nga faqja e dheut”, është shprehur presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.

Shpërthime u raportuan gjithashtu në Lviv, Ternopil, Zhytomyr në perëndim të Ukrainës dhe në Dnipro në Ukrainën qendrore.Në një nga kryqëzimet rrugore të Kievit, një krater i madh u krijua pranë një sheshi lojrash në një park qendror të Kievit ,si pasojë e bombardimeve. Ndërkaq sulme u raportuan edhe në Kharkiv ku disa rajone kanë mbetur pa energji elektrike dhe ujë të pijshëm.

Sulmi në Kiev i pari pas shumë muajsh vjen si një hakmarrje për shkatërrimin e urës së Kerçit, e vetmja urë që lidhte Krimenë me Rusinë. Presidenti Vladimir Putin deklaroi se një shpërthim në urën e Krimesë ishte një sulm terrorist. Ukraina nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin, por ka festuar për atë, pasi me shkatërrimin e saj janë bllokuar edhe furnizimet ruse në fushën e betejës. Kreu i Kremlinit do të mbledhë Këshillin e Sigurimit për të diskutuar në lidhje me shpërthimin në urën e Kerçit. Shpërthimet e në kryeqytetin Kiev pasojnë sulme të mëtejshme gjatë natës në qytetin jugor të Zaporizhzhia.

Në Ukrainën juglindore, bombardimet ruse shkatërruan një tjetër ndërtesë apartamentesh. Një person vdiq dhe pesë u plagosën në sulm. Sulmet vijnë pasi Rusia e aneksoi rajonin Zaporizhzhia nëpërmjet referendumeve. Rusia është përballur me pengesa të mëdha në fushën e betejës që nga fillimi i shtatorit, me forcat ukrainase që kanë rimarrë territore në verilindje dhe jug.

