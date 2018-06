Aktorja turke pas ndarjes: Shpëtova nga një tip që më dhunonte dhe tradhtonte

Publikuar | 12:54

Aktorja e njohur turke, Ceyda Tepeliler, ka reaguar ashpër ndaj komenteve në media dhe rrjete sociale rreth ndarjes së saj nga i dashuri i 4 viteve.

31-vjeçarja e njohur mes të tjerash për rolet e Xhejda në serialin “Ylli i Detit” dhe Ëshël në serialin “Shoqëria e Lartë” ka akuzuar ish-të dashurin për dhunë dhe tradhti.

“Më thoni pse u ndave. Sepse jam shumë e lumtur që kam shpëtuar nga një tip (nuk i them dot njeri) që dhunon gratë deri në vdekje, thërret eskorta në shtëpi, që tradhton dhe gënjeshtra i është kthyer në sëmundje”, shkroi ajo në një postim në Instagram.

“HaberTurk” thotë se pak pas publikimit ajo e fshiu postimin. Por aktorja kishte një shpjegim edhe për këtë.

“Ishte i dashuri me të cilin kalova 4 vite. I kam kapur mesazhe me të cilat kishte thirrur eskorta në shtëpi, por gjithmonë e mohonte. Dhuna u bë pika që derdhi gotën. Atë postim e shkrova në zemërim e sipër dhe e hoqa pasi më telefonuan miqtë me qëllim që të mos dëmtoj veçanërisht familjen e tij. Zakonisht njerëzit thonë në rrjetet sociale që janë ndarë miqësisht, por askush nuk ndahet miqësisht. Nuk mund të ketë një ndarje të tillë”, tha Tepeliler.

