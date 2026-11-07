Del raporti për pallatin ku ndodhi shpërthimi tragjik në Elbasan.
Sipas ekspertizës paraprake të kryer nga Instituti i Ndërtimit, ky institucion e shpall godinën me rrezik të lartë publik, ndërsa soleta e katit të pestë rrezikon shembjen nga momenti në moment.
Inspektimi teknik i specialistëve zbuloi se muri perimetral i fasadës dhe soletat në katet 3 dhe 4 janë shkatërruar plotësisht.
Për shkak të humbjes së mbështetjes dhe dëmtimit të materialeve nga temperaturat e larta, Instituti ka urdhëruar ndalimin e rreptë të hyrjes dhe vendosjen e një perimetri sigurie prej 20–30 metrash.
Fatkeqësia ka prekur drejtpërdrejt 15 familje, të cilave u është ofruar strehim në konvikte, por deri tani është akomoduar vetëm njëra prej tyre.
Pjesa tjetër pritet të trajtohet me bonuse qiraje nga strukturat e emergjencave civile.
Banorët e dëmtuar dëshmojnë se kanë plotësuar të gjithë dokumentacionin dhe presin ndihmën e shtetit. Kjo pasi ata ndihen të pasigurt dhe kanë frikë të futen në banesat e tyre të dëmtuara.
Lidhur me fatin e godinës, nëse do të shembet apo jo, ende nuk ka një vendim të formës së prerë.
Objekti është shpallur i papërdorshëm, ndërsa vendimi përfundimtar do të merret vetëm pas një akt-ekspertize të thelluar me teste laboratorike.
Kjo procedurë do të kryhet sapo të hiqen mbetjet me rrezik dhe të garantohet siguria e inxhinierëve në terren.
/tvklan.al