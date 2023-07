“Shpesh më ngatërrojnë për motrën e sime bije…”

19:16 05/07/2023

Një mama 40-vjeçare duket kaq e re, sa shpesh njerëzit e ngatërrojnë për motrën e vajzës së saj adoleshente. Carly Johnson thotë se të panjohurit shtangin gjithmonë kur mësojnë se ajo nuk është as motra e as shoqja e vajzës së saj 17-vjeçare, Kia Douglas.

“Na ngatërrojnë gjithmonë për motra. Ndodh kudo. Unë e marr si kompliment”, tha ajo, shkruan New York Post.

Johnson, e cila punon si agjente udhëtimesh dhe është nga Stockport, Greater Manchester tregon se i ka ndodhur shpesh që ta pyesin sesi ka mundësi që ajo është mamaja e Douglas. Ajo tregon edhe një episod në një restorant.

“Ishim me pushime dhe dikush i tha Kias që t’i thoshte të motrës së ushqimi ishte gati. Ajo iu përgjigj se ishte nëna e saj dhe në këtë pikë kamerierja thirri gjithë stafin e restorantit që të më shihnin. Ishin të gjithë të shokuar”.

Happy 17th birthday to my beautiful daughter…



You're the best thing I ever did ????????????



Funny, gorgeous and smart -you've got it all my bby girl , I couldn't be prouder xx pic.twitter.com/bXMOquLv0F