Shpëtim Duro shkon tek Egnatia

23:13 16/10/2022

Ndeshja e parë do të jetë kundër Kukësit

Shpëtim Duro është trajneri i ri i Egnatias. Tekniku ka pranuar paraditen e kësaj të diele kushtet e drejtuesve të klubit rrogozhinas për të vijuar punën me këtë skuadër pas largimit të Edlir Tetovës i cili u nda me klubin me mirëkuptim të përbashkët.

Puna e Duros do të nisë këtë të hënë dhe ndeshja e tij e parë në drejtim të ekipit do të jetë kundër Kukësit.

62-vjecari Duro e merr Egnatian në vendin e 6 të renditjes, pas 8 javësh me 2 fitore, 3 barazime dhe 3 humbje. E fundit me përmbysje nga Teuta.

Nuk do të jetë e vështirë ambientimi i trajnerit me skuadrën pasi me një pjesë të mirë të lojtarëve ka punuar edhe më parë, për më tepër në mbi 20 vite karrierë si trajner, Duro ka punuar më së shumti në klubet e Superiores.

Me investimet e bëra nga ana e klubit, objektivi i këtij sezoni për Egnatian nuk do të jetë më mbijetesa, teksa do të synohet për shkallët e sipërme të renditjes.

Tv Klan