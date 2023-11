Shpëtoi fëmijën nga mbytja, lutja e veçantë e besimtarëve drejtuar Shën Vlashit

22:45 07/11/2023

Itinerari i emisionit “Opinion” në Tv Klan është drejtuar drejt veriut të Shqipërisë, në Laç. Qyteti njihet për kishën e Shën Ndout e cila mbledh besimtarë të të gjitha religjioneve në çdo ditë të vitit.

Përgjatë vizitës në kishën e Laçit, i shoqëruar nga Atë Prel Gjurashaj, Blendi Fevziu hyn edhe në shpellën e Shën Vlashit. Shenjti u fsheh në këtë shpellë kur kërkohej nga romakët. Pjesa e poshtme e shpellës, e cila nuk përdoret ka një thellësi prej 14-15 metrash.

Në hyrje të saj ndodhet edhe ikona e Shën Vlashit. Atë Preli shpjegon se besimtarët kanë një lutje të posaçme në ditën e meshës së Shën Vlashit.

Atë Prel Gjurashaj: Është i njohur edhe për një mrekulli që ka bërë.

Blendi Fevziu: Që është?

Atë Prel Gjurashaj: Që në atë kohë vazhdojnë ta kujtojnë çdo ditë për festën e tij. Në kokën e tij është një fëmijë që ka qenë duke ngrënë peshk dhe i ka mbetur ferra e peshkut.

Blendi Fevziu: I ka mbetur hala.

Atë Prel Gjurashaj: Dhe me intervenimin e tij ai e ka liruar prej vdekjes se ishte duke u mbytur. Që atëherë ka mbetur tradita e krishterë që kur kremtojmë meshën në festën e tij që është më 3 Shkurt, gjithmonë lutemi për besimtarët me dy qirinjtë e bekuar, lutemi me një lutje të posaçme për ndërmjetësimin e Shën Vlashit “të liroftë Zoti prej çdo sëmundjeje të fytit”. Merret vesh, shtojmë “edhe prej çdo sëmundjeje tjetër”./tvklan.al