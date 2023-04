“Shpirt, shpirt, shpirti im”, Rita Petro lexon letrën e saj të dashurisë: Dua të rri krah teje me majmunin tonë

19:35 15/04/2023

Nuk kishte si të mungonte një letër me fjalët më të bukura të dashurisë për partnerin e saj nga një poete e shquar si Rita Petro. Këtë të Shtunë, në studion e “Rudina” në Tv Klan, Rita ka sjellë një letër të 1999-ës, drejtuar partnerit të saj që e kishte larg.

Rita Petro: 3, 4 fjali mund t’i lexoj.

Bujar Kapexhiu: Aty ku shpërthen! Aty ku nuk mbahesh më!

Rita Petro: Shpirt, shpirt, shpirti im! 3 herë fjala shpirt. Më vjen të qaj nga lumturia që të kam ty dhe të qaj prapë nga dhimbja që jemi kaq larg njëri-tjetrit. Dua të rri krah teje atje në makinën tëndë, me majmunin tonë…se e kishim një kështu si lodër dhe muzikën tonë. Në lokalet tona, me gotat e uiskit përpara apo mes miqve tanë që tashmë janë mësuar të na shohin jo si dy veta, por si një. Po afron një shekull i ri, se ishte viti 2000.

Bujar Kapexhiu: Mu bë mishi kokrra…

(Të qeshura në studio)

Rita Petro vijon letrën: Po afron viti i ri, e di ç’do të thotë kjo? Kur isha e vogël me gishta numëroja se sa vjeç do të isha kur të vinte viti 2000, 38 vjeç! E thoja: Sa shumë! Po s’më shkonte mendja që ky shekull do të më gjente me ty.

-E bukur, e bukur…Jo dhe aq patetike. Reziston edhe sot, mban!

Rita Petro: Kur të vijë mijëvjeçari i tretë, sigurisht si shpirtra në botën ku lulëzon virtyti dhe parajsa ndaj le të jemi të detyruar të mbijetojmë në ferrin e sotëm. I dashuri im, shpirti im.

-Mirë, këtu do e nxjerrë pak shkrimtarja dellin./tvklan.al