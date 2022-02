Shqipëri-Gjeorgji luhet në “Air Albania”

22:40 01/02/2022

Ndeshja miqësore Shqipëri-Gjeorgji do të luhet më 29 mars në stadiumin “Air Albania” në orën 18:00. Të dyja federatat pasi kishin rënë më herët dakord për datën e takimit, përcaktuan edhe impiantin.

Kuqezinjtë përballen me gjeorgjianët në kuadër të përgatitjeve për Ligën e Kombeve, që do të nisë nga muaji qershor, me Shqipërinë që është pjesë e grupit B2 në Ligën B, së bashku me Rusinë, Izraelin dhe Islandën.

Të dyja kombëtaret në total kanë zhvilluar 13 ndeshje mes njëra-tjetrës, ku 9 ndeshje kanë qenë të vlefshme për kualifikueset e Europianit dhe Botërorit, ndërsa 4 prej tyre kanë qenë miqësore. Në datën 26 mars, Shqipëria do të luajë një tjetër miqësore kundër Spanjës. Sfida do të luhet në Spanjë, në stadiumin “Estadi Cornellà-El Prat”, që është shtëpia e skuadrës së Espanjolit në Barcelonë, duke nisur nga ora 19:00.

Klan News