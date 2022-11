Shqipëri-Katar, spostohet java e 12-të e Abissnet Superiore

09:34 01/11/2022

Ndeshja miqësore e Kombëtares shqiptare ndaj Katarit, e planifikuar për t’u luajtur më datë 9 nëntor në Marbella të Spanjës, ka sjellë një modifikim të kalendarit të Abissnet Superiore.

Java e 12-të e kampionatit, e parashikuar për t’u zhvilluar në datat 6 dhe 7 Nëntor, do të spostohet me një javë për t’u luajtur fundjavën e ardhshme me 12 dhe 13 Nëntor. Ky spostim i propozuar nga Departamenti i Garave në FSHF, dhe i miratuar nga Komiteti Ekzekutiv me një vendim qarkullues, u mor për t’i dhënë mundësi klubeve që të vendosin lojtarët në dispozicion të ekipit Kombëtar dhe për të mos cënuar barazinë e garës.

Java e 13-të e Abissnet Superiore do të spostohet për t’u luajtur në muajin Janar 2023./tvklan.al