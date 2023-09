Shqipëri-Poloni, thuajse 22 mijë tifozë të pranishëm në “Air Albania”

Shpërndaje







16:18 10/09/2023

Pas pak orësh do të nisë ndeshja e shumëpritur Shqipëri-Poloni në stadiumin “Air Albania”. Kjo ndeshje është vendimtare për kualifikimin në Euro 2024. Për më shumë hollësi rreth formacionit, përgatitjeve dhe pritshmëritë, gazetari Erion Todhe raporton drejtpërdrejt nga stadiumi për edicionin e lajmeve në Tv Klan.

Si paraqitet atmsofera në kampin kuq e zi dhe të gjithë po presin besoj atë çka trajneri Sylvinho do të hedhë në fushë, pra pikërisht formacionin bazë. A pritet që të ketë ndryshime në këtë formacion apo mund të ketë surpriza?

Erion Todhe: Jemi të gjithë në pritje të vendimeve të fundit të trajnerit. Besoj se deri tani ai duhet ta ketë vendosur se cili do të jetë formacioni. Sigurisht që do të ketë ndryshime sepse ndryshon Çekia me Poloninë. Janë dy skuadra me karakteristika të ndryshme, me individualitete të ndryshme kështu që presupozohet që edhe trajneri të bëjë ndryshime të përshtatshme për t’u qasur në këtë ndeshje, megjithatë kemi një kronikë që flet për formacionin.

Tranjeri Sylvinho mund të ruajë formacionin e përdorur në lojën me Çekinë. Berisha mendohet të jetë sërish në portë. Në mbrojtje priten Hysaj, Ismajli, Gjimshiti dhe Mitaj, por në vend të këtij të fundit mund të jetë edhe Balliu.

Në mesfushë parashikohet një grup lojtarësh nga ekipet e Serie A, Ramadani, Asllani dhe Bajrami. Sulmi mendohet të ketë Cikalleshin në majë i ndihmuar nga krahët nga Asani dhe Seferi, por mund të shikojmë edhe Uzunin nga minuta e parë.

Besoj se nuk kanë mbetur më bileta të pa shitura për këtë ndeshje ndërsa një numër i madh tifozësh nga Polonia kanë mbërritur gjithashtu në Tiranë për të parë drejpërdrejt sfidën. A ke ndonjë informacion sa është numri i këtyre tifozëve?

Erion Todhe: Interesimi ka qenë mjaft i madh edhe që prej dy muajsh. Biletat kanë përfunduar më 16 Gusht. Për t’iu thënë saktësisht janë 21.900 bileta të shitura. Kanë ardhur shumë tifozë nga Polonia, rreth 1200 tifozë megjithatë për të ditur më shumë se si është organizimi për tifozët kam pranë drejtorin e komunikimit të Federatës Shqiptare të Futbollit, Andi Verçani. Sa është numri i tifozëve, Andi?

Andi Verçani: Sot në stadium të gjitha biletat janë shitur prej ditës siç e thatë edhe ju me saktësi. 21.900 tifozë do të jenë të pranishëm, nga të cilët 1200 tifozë polakë të akomoduar në sektorin e miqve si gjithmonë.

Erion Todhe: Kam parë një organizim më ndryshe, i keni kushtuar më shumë vëmendje kësaj ndeshjeje, si e shpjegon?

Andi Verçani: Edhe për shkak të dinamikave që ka kjo ndeshje, edhe për shkak të tifozëve të ekipit mik polak të cilët vijnë në një numër të konsdierueshëm. Kjo ndeshje ka pasur specifikat e veta të organizimit, por mund të themi që gjithçka është gati, siç ju e shikoni, tifozët tanë kanë vendosur koreografinë, gjithçka në stadium është gati, të gjitha masat janë marrë.

Erion Todhe: Sa stjuardë keni angazhuar?

Andi Verçani: Do të jenë 400 stjuardë të angazhuar dhe 2000 forca policie që janë gjatë gjithë kohës për mbarëvajtjen e sekusesshme të ndeshjes para, gjatë dhe pas ndeshjes në mënyrë që gjithçka të shkojë me sukses.

Erion Todhe: Me suksesin që ne kërkojmë?

Andi Verçani: Suksesi jonë natyrisht që është ai objektivi që ne e kemi shpallur për të qenë në Europianin 2024 dhe kjo është një nga finalet, siç e ka thënë edhe trajneri që ne do duhet të performojmë shumë mirë, të gjithë lojtarët si skuadër, dhe ata që janë në fushë, edhe ata që janë në pankinë.

Erion Todhe: Numri i madh i tifozëve shqiptarë sa e ngarkon punën tuaj?

Andi Verçani: Pa diskutim që ne jemi munduar t’i gjendemi pranë të gjithë tifozëve. Do jenë shumë grupe këtë herë nga të gjitha trevat shqiptare, ka nga Kosova shumë, ka nga Maqedonia e Veriut, ka nga lugina e Preshevës, ka nga Mali i Zi, pra e gjithë shqiptaria është sonte në stadium për të mbështetur ekipin kombëtar drejt objektivit të madh Gjermani 20024.

Programi i sfidës Shqipëri-Poloni do të nisë në orën 20:00 dhe do të transmetohet falas në Tv Klan./tvklan.al