Shqipëri-RMV firmosin 21 marrëveshje dhe memorandume në mbledhjen e dy qeverive

15:44 14/11/2022

Dy qeveritë e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e dytë të përbashkët në Shkup, në nivel sasior sollën një produkt të konsiderueshëm duke firmosen 21 marrëveshje, memorandume e protokolle që në final synojnë bashkëpunim e bashkërendim dypalësh.

Por dy kryeministrat bien dakord që dhe në nivel përmbajtësor janë po kaq të domosdoshme për të përballuar të gjitha sfidat që ju vendosen përballë nga kriza e ndërhyrjes ruse në Ukrainë.

“Ne të gjithë këtu në rajon jemi shumë të vegjël për të qëndruar me kurriz nga njëri-tjetri. Kemi shumë për të bërë me njëri-tjetrin”, u shpreh Rama.

“Së bashku ne mund të bëjmë më tepër. Marrëdhëniet bilaterale mes dy vendeve tona nuk kanë qenë më mirë se kaq ndonjëherë”, u shpreh Kovaçevski.

Ai që erdhi me propozime konkrete për bashkëpunimin ishte zv/kryeministri shqiptar në kabinetin e Kovaçevskit.

“Hapjen e një vendkalimi të ri kufitar, lidhjen e dy autostradave tona në Korridorin VIII, lidhjen hekurudhore Shkup-Durrës dhe e treta që është në fakt një ide dhe nismë e Kryeministrit Rama, “Porti i Thatë”, kalon në Strugë”, tha Grubi.

“Open Balkan” bien dakord të dy që e përshpejton projektet e nisura nën ombrellën e Procesit të Berlinit.

“Në fund fare do të mbetemi me “Ballkanin e Hapur” se Procesi i Berlinit nuk do të jetë i përhershëm. Ndërkohë që Ballkani është i përjetshëm”, u shpreh Rama.

E kur vjen fjala tek mbështetja që BE duhet t’ju jap vendeve të Ballkanit Perëndimor, Edi Rama tregon se asnjëherë nuk është i kënaqur mjaftueshëm. Ai kujton se fondi i vendosur në dispozicion nga Brukseli për përballimin e krizës enegjetike nuk ishte një hap i mjaftueshëm.

“Ato fonde janë një rialokim i disa fondeve IPA të vendeve tona, atëherë duhet të jemi shumë më ambiciozë”,

Rama pranoi të komentojë dhe zhvillimet në Maqedonin e Veriut duke mos i kursyer etiketimet për opozitën e këtij vendi që bëhen pengesë për miratimin e ndryshimeve kushtetuese për implementimin e kushteve të qeverisë bullgare.

“Vetëm ligësia, dritëshkurtësia, patriotizmi i shtirur mund t’i kthejë në arsye për t’u përçarë mes veti”, u shpreh Rama.

Marrëveshjet synojnë bashkëpunim në fushën e sigurisë, shëndetësisë, trafikun ajror, infrastrukturës rrugore dhe me kërkesë të qeverisë maqedonase një marrëveshje për rikthimin e ikonave të trafikuara nga shteti fqinj.

Jo pa qëllim mbledhja e sotme u zhvillua në 114-vjetorin e Kongresit të Manastirit, ngjarja më e rëndësishme për standardizimin e gjuhës shqipe që tashmë njihet si gjuhë zyrtare dhe në Maqedoninë e Veriut.

Tv Klan