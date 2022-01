“Shqipëria, aleat i Britanisë në betejën kundër Xi dhe Putin”

20:44 09/01/2022

“The Sunday Times”, shkrim për zhvillimet në rajon

“Shqipëria, aleati më i ri i Britanisë së Madhe ne betejën kundër Xi dhe Putin”. Me këtë titull hapet këtë të diel një shkrim i gazetares britanike “The Sunday Times” i gazetarit Mattheë Campbell. Gazeta shkruan se “Shqipëria është shfaqur si një mburojë pro perëndimore në Ballkan pasi Rusia dhe Kina po përfitojnë nga neglizhenca e Bashkimit Evropian ndaj këtij rajoni shpërthyes famëkeq.

Për këtë shkak thuhet se Britania e Madhe shpreson të rritë investimet në Shqipëri, një anëtare e NATO-s, dhe për të forcuar një marrëdhënie midis vendeve, që ka filluar një shekull më parë. Këtë vit anije luftarake britanike pritet të vizitojnë Shqipërinë për të marrë pjesë në manovrat e përbashkëta ushtarake.

Rama i thotë gazetarit se ka marrëdhënie të mira me Boris Johnson. Ky i fundit ka emëruar së fundmi si të dërguar special në rajon, Sër Stuart Peach, ish-komandant i lartë ushtarak i NATO-s deri në verën e kaluar. Ai do të takohet të hënën në Tiranë me ministren e Jashtme Olta Xhaçka për të diskutuar mbi tensionet në rritje në rajon.

“The Sunday Times” nënvizon se disa shtete ballkanike, të frustruara në radhën, në dukje statike, për anëtarësimin në BE, janë afruar me Moskën dhe Pekinin, por Shqipëria mund t’i rezistojë “tundimit” për të bërë aleanca alternative gjeopolitike. Edhe pse Rama e krahason kërkesën e Shqipërisë për anëtarësim në BE me dramën “Në pritje të Godosë” të Samuel Beckett, ai është i përkushtuar t’i bashkohet bllokut.

“Ne jemi 100 për qind të përkushtuar ndaj hapësirës euro-atlantike”, thotë Rama. Gazeta citon edhe ministren e jashtme Olta Xhaçka që thotë se situata në Ballkanin Perëndimor është më e pasigurt se sa ka qenë në 20 vitet e fundit”. Edhe ajo flet për premtime të pambajtura të BE-së në procesin e integrimit duke ndikuar në besueshmërinë e BE-së.

Gazeta citon edhe një ambasador evropian në Tiranë që pranon se Shqipëria është një “aleat vendimtar i NATO-s” dhe që shpreh keqardhje për gjendjen e saj të vështirë për anëtarësimin. “Ne nuk kemi bërë aq sa duhet për të shpërblyer suksesin e saj për reformat”, thotë diplomati europian.

