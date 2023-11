Shqipëria ambasadë në Kiev dhe Baku në 2024

15:24 16/11/2023

Ministria e Jashtme: Hapim 2 konsullata në Maqedonin e Malin e Zi

3.2 miliardë lekë të dedikuara për ministrinë e Jashtme për vitin 2024, do të jenë në funksion edhe të hapjes së selive diplomatike në disa shtete, ku përfshihet Ukraina dhe Azerbajxhani.

“Kemi në plan edhe hapjen e dy përfaqësive të reja një në Kiev edhe një në Baku. Vendimet e Këshilit të Ministrave kanë dalë ndërkohë mbeten për tu bërë procedurat praktike të hapjes së tyre por sigurisht këto kërkojnë mbështetje financiare.”

Sulmet kibernetike nga Irani kanë sjellë nevojën për të marrë masa sa i përket komunikimeve të ministrisë me konsulltatat. Për këtë arsye ato do të furnizohen me pajisje elektronike të kohëve të fundit, që të shmanget komunikimi me letra.

“19 përfaqësi, 10 janë plotësuar me laptop të sigurtë. Janë kryer edhe punimetr sipas kërkesave të NATO-s dhe BE për dhomën ku duhet të mbahet laptopi me të cilin kryen informacion i sigurtë.”

Përfaqessuesi i Ministrisë së Jashtme tha se me buxhetin e vitit 2024 do të hapen dhe dy konsulltata në Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi.

Ndërsa hapja e ambasadës në Kiev është njoftuar më herët nga qeveria shqiptare. Në 30 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes shteteve, kryeministri Edi Rama e konfirmoi vendimin pas një bisede telefonike me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky.

Që nga nisja e luftës, Shqipëria ka qendruar krah Ukrainës, duke dhënë ndihma ushtarake si dhe duke u bërë një zë mbrojtës në arenën ndërkombëtare.

