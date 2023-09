Shqipëria barazon në Çeki

23:39 07/09/2023

Gara për një vend në Europian bëhet më e fortë

Shqipëria u largua me 1 pikë nga Çekia pas barazimit 1-1 të enjten në Pragë dhe tani gara në kualifikueset e Euro 2024 bëhet akoma më e fortë. Kuqezinjtë mbrojtën vendin e dytë, 1 pikë larg çekëve kryesues, por kanë pas Poloninë dhe Moldavinë kur janë zhvilluar gjysma e ndeshjeve në Grupin E.

Sylvinho e nisi me të njëjtin formacion si në takimin me Ishujt Faroe. Ndeshja nisi me ritëm madje dhe me përpjekjet e Shqipërisë për të krijuar aksione, por rreziku i parë erdhi nga Çekia. Vendasit iu afruan golit me rastet e tyre. Kuqezinjtë u zunë në pozicion jashtë loje në më tepër se një episode, ndërsa mundësitë e shfaqura, por nuk godit porta.

Më minutën e 30’ Bajrami u pengua në brenda zonës, por pavarësisht protestave edhe të trajnerit Sylvinho nuk u vlerësua si penallti. Me fillimin e pjesës së dytë çekët shënuan, por goli u anulua për shkak të pozicionit jashtë loje. Në të 56’ përpjekjet e vendasve u konkretizuan me Cerny, i cili realizoi, por gjithsesi edhe në rast u desh konsultimi me sistemin VAR që të vlerësohej i rregullt. Sulmuesi i çekëve shfrytëzoi pakujdesinë e mbrojtjes kuqezi. Sylvinho aktivizoi Dakun debutues në vend të Cikalleshit.

Reagimi i Shqipërisë erdhi në të 66’, ku Nedim Bajrami realizoi një gol të jashtëzakonshëm në goditjen e parë në pasqyrën e portës për Kuqezinjtë, pas pasimit të Jasir Asanit. Të dy kanë qenë protagonistë me golat e tyre në ndeshjet e fundit. Stafi teknik për të rifreskuar ekipin përfshiu në lojë debutuesin tjetër Mujën në vend të Asanit dhe Baren, i cili mori pozicionin e Asllanit. Në të 74’ Berisha shpëtoi një gol të sigurtë.

Të dy ekipet edhe pse u përpoqën nuk arritën të shënonin gola të tjerë, ndërsa pati edhe minuta për Gjasulën dhe Uzunin. Fitorja 2-0 e Polonisë ndaj Ishujve Faroe e bën akoma më të rëndësishme takimin e 10 Shtatorit në Tiranë, ku fitorja do t’i jepte një shtysë Shqipërisë drejt finaleve të Euro 2024. Edhe këtë ndeshje do ta ndiqni si zakonisht në Tv Klan.

