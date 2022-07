Shqipëria çel nesër negociatat me BE

12:36 18/07/2022

Delegacioni shqiptar do të kryesohet nga Rama

Shqipëria do të mbajë nesër Konferencën e Parë Ndërqeveritare me Bashkimin Europian.

Delegacioni niset pasditen e sotme dhe do të përbëhet nga 25 emra të lidhur me procesin e integrimit.

Delegacioni kryesohet nga Kryeministri Edi Rama, ndërsa pjesë e tij janë ministrja e Jashtme Xhaçka, kryenegociatori Zef Mazi, etj.

Takimi i parë pritet që nesër të zgjasë 90 minuta dhe më pas do të ketë edhe një konferencë për shtyp.

Delegacioni i BE do të kryesohet nga ministri i Jashtëm çek, si vendi që ka Presidencën e radhës së BE.

Pjesë e tij do të jenë edhe përfaqësuesi i lartë për politikën e jashtme Borrell dhe Komisioneri për Zgjerimin Varhelyi.

Tv Klan