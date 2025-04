Pse ky vend po bëhet pika turistike e radhës e Evropës?

Ekziston një destinacion që krenohet me bukurinë mesdhetare, pa turma vizitorësh dhe pa çmime të larta krahasuar me fqinjët e tij. Keshtu e nis artikullin e saj për Shqipërine “Travel Off Path”, që e konsideron vendin tonë si një destinacion të jashtëzakonshëm pushimesh dhe një vend unik evropian ndaj përgatituni të eksploroni këtë verë Shqipërinë!

“Travel Off Path” shkruan se statistikat dëshmojnë se Shqipëria është një destinacion që po rritet me shpejtësi vitet e fundit. Këtë e dëshmojnë edhe shifrat e agjencisë së Turizmit të OKB-së, që vendi ynë përjetoi një rritje të jashtëzakonshme prej 80% të mbërritjeve turistike në vitin 2024 krahasuar me nivelet para pandemisë duke e vendosur mes vendeve botërore për rritjen e turizmit.

Me tej, media prestigjioze shkruan se shifrat për vitin 2025 tregojnë se ky trend nuk po ngadalësohet, pasi kjo është vënë re me një interes të lartë të turistëve që në muajt e parë të këtij viti.

Një nga atraksionet më të mëdha të Shqipërisë është Riviera Shqiptare, e ngjashme me vijë bregdetare të mrekullueshme, që ngjan me Greqinë ose Kroacinë, por me çmime shumë here më të përballueshme. Shqipëria ende ofron një përvojë mesdhetare relativisht të përballueshme për buxhetin e çdokujt sipas “Travel Off Path”.

“Shqipëria është një vend me histori të pasur dhe peizazhe mahnitëse të larmishme, duke u ndalur edhe në Tiranë. Zbuloni kryeqytetin e gjallë dhe plot ngjyra, Tiranën, një qytet që ofron gjithçka për vizitorët”, shkruhet në artikull.

Më tej në artikulllin e “Travel Off Path” thuhet se për adhuruesit e natyrës duhet patjetër të vizitohen Alpet Shqiptare, në veri, që ofrojnë shtigje mahnitëse.

