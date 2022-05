Shqipëria dhe Lituania, memorandum bashkëpunimi

23:14 04/05/2022

Xhaçka: Presim datën për Konferencën e Parë Ndërqeveritare Shqipëri-BE

Procesi i Integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian ishte në fokus të takimit që Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka zhvilloi me homologun e saj lituanez, Gagrielius Landbergis, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Tiranë.

Përmes një deklarate të përbashkët, Ministria Xhaçka i shprehu mirënjohjen Lituanisë për mbështetjen e palëkundur në këtë proces, duke shpresuar në mbajtjen shpejtë të Konferencës së Parë Ndërqeveritare me Shqipërinë.

“Urojmë që, BE-ja do të vendosë mbajtjen e Konferencës së Parë Ndërqeveritare me vendin tonë sa më parë. Gjithsesi, unë e sigurova kolegun Landsbergis se, Shqipëria do të vijojë procesin e reformave.”

Dy ministrat nënshkruan edhe një Memorandum Mirëkuptimi për Konsultime Dypalëshe që i vjen në ndihmë forcimit dhe intensifikimit të mëtejshëm të bashkëpunimit mes dy vendeve tona, duke synuar t’i japë një impuls të ri dialogut politik.

Sakaq të dy zyrtarët e lartë vlerësuan me një rëndësi të veçantë edhe potencialin e pashfrytëzuar në planin ekonomik mes Shqipërisë e Lituanisë.

