Shqipëria do të marrë dronë të armatosur

23:25 22/09/2022

Rama: Irani ka kryer bombardim ndaj Shqipërisë

Shqipëria do të pajiset shumë shpejtë me dronë luftarak. Nga Nju Jorku ku po merr pjesë në punimet e sesionit të 77 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Kryeministri Edi Rama duke folur për emisionin Opinion, tha se ka biseduar me Presidentin Erdogan për të marrë dronë të armatosur.

“Ne kemi biseduar për domosdoshmërinë e dronëve. Ata janë me pako. Shqipëria do të marrë dronë Bajraktar të armatosur. Do të jenë 6 dhe do të shërbejnë për të gjitha, për mbrojtjen e territorit, për konstatimin e vendeve ku mbillet bimë narkotike, për ndërtimet pa leje, për të gjitha”.

Sulmin kibernetik të Iranit e krahasoi me një bombardim fizik të një vendi nga një vend tjetër.

“Jemi në kushtet e një agresioni real, në jetën jo virtuale të botës digjitale, ky do të ishte një bombardim, me qëllim shumë të qartë për të zhdukur çdo gjë që ne kishim ndërtuar”.

Iranin e akuzon jo mbi dyshime, por sipas tij bazuar në fakte dhe prova.

“Jemi 100% të bindur sepse është bërë një hetim shumë i thellë. Ne nuk jemi bazuar vetëm në hetime, por ne kemi prova që është Irani”.

Raportin e komunitetit amerikan të zbulimit mbi financimet ruse të Partisë Demokratike e cilësoi një konfirmim të asaj që Partia Socialiste ka thënë prej vitesh për këtë çështje.

“Njerëzit që i vunë gjoksin në atë kohë Bashës, sot flasin për kompjutera të zhdukur. Çështjen e investigon prokuroria, provat janë aty dhe çështja është aty. Sot është dita për t’i kërkuar ndjesë Ballës, Spiropalit dhe Braçes”.

Duke u ndalur te kriza energjetike, Rama paralajmëroi një dimër të vështirë për shqiptarët.

“I frikshëm jo, por i vështirë po. Ky është një dimër që ka sfidën e jashtëzakonshme të rritjes së çmimeve, por edhe sfidën e sasisë së energjisë së disponueshme”.

I pyetur lidhur me zhdukjen e një të shumëkërkuari, Rama tha se policia do të japë shumë shpejt një përgjigje.

Rama bëri të ditur se më 12 Tetor do t’i drejtohet me një fjalë Asamblesë së Këshillit të Europës ku do të kërkojë që të distancohet nga rezoluta e Dik Martit dhe të miratojë një rezolutë të re për Kosovën dhe luftën e UÇK-së.

