Shqipëria e mbërthyer nga i ftohti siberian

12:30 06/02/2023

Temperaturat shkojnë në -10 gradë Celsius

I gjithë vendi vijon të jetë i mbërthyer nga masa e ftohtë ajrore me origjinë siberiane e cila ka shkaktuar probleme me ngricat dhe furnizimin me energji në shumë zona.

Më të goditura kanë qenë zonat malorë në veri dhe juglindje ku nuk kanë munguar edhe reshjet e dëborës.

Rrugët nacionale janë të gjitha të hapura, por për shkak të ngricave në disa akse lëvizja e automjeteve bëhet vetëm me goma dimërore dhe zinxhirë.

Sinoptikanët parashikojnë që e marta dhe e mërkura të shënojë dhe pikun e këtij fronti të ftohtë, ku temeperaturat do të arrijnë deri në minus 10 gradë.

Vetëm pas të enjtes pritet që të ketë një tërheqje të të ftohtit siberian.

Tv Klan