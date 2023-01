KRONPLATZ, ITALY - JANUARY 24: Lara Colturi of team Albania in action during the Audi FIS Alpine Ski World Cup Women's Giant Slalom on January 24, 2023 in Kronplatz, Italy. (Photo by Millo Moravski/Agence Zoom)

Shqipëria, e pesta në botërorin e të rinjve

23:44 25/01/2023

Suksesi u arrit fale medaljeve te 16-vjeçares Lara Colturi

Shqipëria regjistroi një arritje historike në ski, duke u renditur e pesta në Botërorin e të rinjve për medaljet e marra.

Lara Colturi, e cila përfaqëson vendin tonë, u shpall kampione bote në Super Gjigant, ndërsa u rendit e treta në Slalom Gjigant. Këto rezultatet bënë që Shqipëria të linte pas shtete me traditë në këtë sport mes më shumë se 50 vendeve pjesëmarrëse.

Elvis Toçi: Përfunduam një kampionat botëror me medalje ari e pa parë më herët për Shqipërinë. Është sukses që i dedikohet totalisht Lara Colturi.

Në ditën e fundit të garave në Botërorin e të rinjve Kevin Qerimi u rendit i 34 në Slalom mes 129 pjesëmarrësve, ndërsa Denni Xhepa nuk u klasifikua, pasi gaboi në zbritjen e parë.

Evenimenti i radhës do të jetë Kampionati Botëror për të rritur që do të mbahet muajin e ardhshëm në Francë ku Shqipëria do të marrë pjesë me 7 skiatorë.

