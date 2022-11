Shqipëria fiton me Armeninë

Shpërndaje







22:59 19/11/2022

Kuqezinjtë triumfuan me golat e Skukës dhe Asllanit

Ndeshja e fundit për vitin 2022 dhe e fundit në kontratën e trajnerit Reja me Kombëtaren Shqiptare përfundoi me një fitore, por mbi të gjitha me nje lojë të mirë të kuqezinjve.

Tekniku italian provoi shumë lojtarë në miqësoren me Armeninë të cilët e justifikuan me lojë, ritëm, dinamikë, qartësi, por patën edhe momente dilemash për shkak të mungesës së eksperiencës. Në minutën e 28’ ishte sulmuesi i Partizanit, Skuka që zhbllokoi rezultatin, duke mos e çuar dëm pasimin që mori në zonë nga Çokaj. Në pjesën e dytë ishte sërish Shqipëria që rrezikoi. I vetëm me portierin, Skuka u shpejtua dhe nuk goditi siç duhej.

Një tjetër lojtar i Partizanit, Tedi Cara fitoi një penallti me shumë zgjuarsi. Kristjan Asllani ekzekutoi qetësisht nga pika e bardhë duke realizuar golin e dytë.

Fitorja i qetëson të gjithë, madje edhe trajnerin Reja për të ardhmen në drejtimin e Kombëtares.

Edoardo Reja: Jam i kënaqur me paraqitjen. Pamë dhe lojën e djemve që luajtën në Shqipëri, që mund të jenë ndihmë në të ardhmen. Pas disa ditësh, do të takoj Presidentin Duka, i cili është në Katar dhe do të diskutojmë për të ardhmen time në Kombëtare.

Futbollistët nga ana tjetër shprehën besim se pikërisht se e ardhmja do të jetë edhe më e mirë për Shqipërinë.

Krisjan Asllani: Jam i lumtur për golin e shënuar, gjëja kryesore sot ishte fitorja sepse kishim shumë kohë pa fitore.

Xhuliano Skuka: Besoj se i shpërbleva në mënyrën më të mirë. Domethënë, dhashë maksimumin.

Kombëtarja Shqiptare do të nisë në Mars të vitit të ardhshëm ndeshjet kualifikuese për Europianin.

Tv Klan