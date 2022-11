Shqipëria humbet miqësoren me Katarin

Shpërndaje







20:31 09/11/2022

Kombëtarja Shqiptare e futbollit ka humbur ndeshjen miqësore me Katarin, që përfundoi me rezultatin 1 me 0, e luajtur në Marbella të Spanjës.

Goli u shënua nga Almoez Ali Abdulla në minutën e 36’ përmes pikës së bardhë të penalltisë.

Ka qenë një ndërhyrje e Rrapajt që solli akordimin e 11-metërshit. Kuqezinjtë protestuan duke thënë se ndërhyrja ishte jashtë zonës, por arbirtri e kishte marrë vendimin.

Me nisjen e pjesës së dytë, Shqipëria merr gradualisht kontrollin e lojës dhe në minutën e 52’ Hadroj pengohet në zonë pas një depërtimi nga e djathta, por për gjyqtarin nuk është 11-metërsh. Protestojnë sërish kuqezinjtë me gjyqtarin që nuk lëkundet nga vendimi i tij, madje vendos të ndëshkojë me karton të verdhë edhe trajnerin Reja.

Në minutën e 80-të Abazaj detyrohet të lërë fushën për shkak të një problemi fizik dhe në lojë hyn Xhixha. Pavarësisht përpjekjeve, kuqezinjtë nuk arrijnë të finalizojnë aksionet e tyre, duke bërë që sfida të mbyllet me rezultatin minimal 1 me 0. /tvklan.al