Shqipëria inflacion më të ulët se vendet e BE

11:19 21/12/2022

Renditet e 8-ta në Evrope për rritjen më të ngadaltë të çmimeve. Shtrenjtimi më i madh reflektohet te ushqimet

Inflacioni i matur sipas metodave të vendeve të Bashkimit Europain ka treguar se çmimet në vendin tonë vijojnë të mbeten të larta në krahasim me vitin e shkuar, ndërsa në krahasim me muajin Tetor ato janë pothuajse të njëjta. Sipas INSTAT, inflacioni i harmonizuar me vendet e Bashkimit Europian është 8% duke mos reflektuar tendencën në ulje që u reflektua inflacioni normal që mat INSTAT i cili për herë të parë në Muajin Nëntor në 7.9% , nga 8.3% që ishte në muajin Tetor. Madje Nëntori është hera e parë që matja e çmimeve sipas niveleve të krahasueshme me Europën është më e lartë.

Sipas të dhënave të publikuara për indeksin e hamonizuar të çmimeve, rritja më e madhe e çmimeve prej 13,8 % vërehet në grupin “Ushqime dhe pije joalkoolike”, pasuar nga grupet “Transporti” me 9,4 %, “Mobilim dhe pajisje shtëpie” me 6,3 %.

Gjithsesi, Shqipëria vijon të mbetet ndër vendet me rritjen më të ulët të çmimeve, duke u renditur ndër tetë shtetet me shtrenjtimin më të ulët të çmimeve, përpara nesh Luksemburgut, Norvegjisë, Maltës, Francës, Islandës, Spanjës dhe Zvicrës. Ndërkohë që mesatarja evropiane e inflacionit është 11.1%. Tre shtete me inflacionin më të lartë janë Hungaria me inflacion 23% dhe Letonia dhe Estonia me inflacion pothuajse 22% secila.

INDEKSI I HARMONIZUAR I ÇMIMIT

Tetor 2022 8.0 %

Nentor 2022 8.0 %

Mesatarja e BE 11.1%

RRITJA VJETORE E ÇMIMEVE

Ushqime dhe pije joalkoolike 13,8 %

Transport 9,4 %

Mobilim dhe pajisje shtëpie 6,3 %

Pije alkoolike dhe duhan 5,5 %

Veshje dhe këpucë 4,6 %

