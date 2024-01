Shqipëria “korr” sukses në Panairin e Madridit

14:24 26/01/2024

Kumbaro: Vendi ynë në fokusin e tregjeve turistike të Amerikës Latine

Gjatë Panairit Ndërkombëtar “Fitur” që po mbahet në Madrid, Shqipëra si destinacion turistik është promovuar gjerësisht në stendat e Amerikës Latine. Panairi i Madridit është një takim global për politikbërësit, sipërmarrësit dhe profesionistët e turizmit me fokus tregjet hyrëse dhe dalëse të Amerikës Latine.

Këtë vit, falë një promovimi të gjerë në Europë, Shqipëria u vizitua nga një numër rekord, rreth 87 mijë vizitorësh spanjollë gjatë vitit 2023, ose 92% më shumë se viti 2022, por gjithashtu pati rritjetë turistëve edhe nga vendet e Amerikës Latine. Promovimi i diversitetit turistik shqiptar në stendat e tyre, ka ngjallur interes dhe është tregues për një rritje të tregjeve latine në vendin tonë.

Gjatë ditëve të panairit, ministrja e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro pati një agjendë takimesh me përfaqësuesit më të lartë të turizmit e mjedisit në Spanjë, me përfaqësues të Organizatës Botërore të Turizmit dhe homologë nga vende të tjera të Europës.

Shqipëria mbylli një vit të sukseshëm të turizmit dhe pritet që sipas prenotimeve që janë bërë, por edhe promovimit të shumta në mediat ndërkombëtare, duke e cilësuar Shqipërinë si destinacion turistik, viti 2024 do të ketë një rritje të ndjeshme të turistëve. Madje tur-operatorët thonë se mund të ketë një rritje me 35% në krahasim me vitin e shkuar dhe të arrihet në shifrën e mbi 13 milionë turistëve të huaj që do të vizitojnë Shqipërinë gjatë këtij viti.

Klan News