Shqipëria me mungesa në Ligën e Kombeve

00:05 20/09/2022

Mbrojtja pa Gjimshitin, Kumbullën dhe Dermakun

Ndeshjet vendimtare, dy të fundit e edicionit të Lgës së Kombeve e gjejnë Shqipërinë në vështirësi për shkak të mungesave. Pika më e dobët duket se do të jetë mbrojtja me Gjimshitin, Kumbullën dhe Dermakun që nuk do të jenë të gatshëm.

Arlind Ajeti: Janë lojtarë me kualitet dhe të rëndësishëm, nëse më jep mundësinë trajneri do jap maksimumin, është e vështirë t’i zëvendësosh.

Ndeshja e parë do të jetë klundër Izraelit në transfertë.

Taulant Seferi: Janë ndeshje vendimtare duhet të bëjmë maksimumin. Izraeli kundërshtar shumë i fortë në fushën e tyre janë agresive. Do shohim pikat e dobëta do sulmojmë ku duhet.

Mungesa të rëndësishme janë edhe ato të Keidi Bares dhe Endri Çekiçi të cilët nuk do të jenë të gatshëm për Kombëtaren. Reja ka vendosur të ftojë dy mesfushorët që ishin në listën e pritjes, Enis Çokaj dhe Arbnor Muçollin.

Probleme muskulore ka shfaqur edhe sulmuesi Myrto Uzuni. Nevojiten dy ose tre ditë për të parë mundësinë e rikuperimit. Nëse nuk do të jetë i mundur rikuperimi vendin e tij në ekip mund ta marrë sulmuesi i Kombëtares U-21, Eljon Toçi.

Tv Klan