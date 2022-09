Shqipëria me mungesa në Ligën e Kombeve

15:50 19/09/2022

Mbrojtja pa Gjimshitin, Kumbullën dhe Dermakun

Ndeshjet vendimtare, dy të fundin e edicionit të Ligës së Kombeve e gjejnë Shqipërinë në vështirësi për shkak mungesash. Pika më e dobët duket se do të jetë mbrojtja me Gjimshitin, Kumbullën dhe Dermakun që nuk do të jenë të gatshëm.

Ndeshja e parë do të jetë kundër Izraelit në transfertë.

“Na duhen golat. Jam i lumtur se gjithë sulmuesi janë në formë. E dimë se Izraeli është skuadër e fortë dhe janë agresivë në fushën e tyre. Do shohim pikat e dobëta do sulmojmë ku duhet”, u shpreh Seferi.

Janë ndeshje ku Shqipëria duhet të tregohet më shumë cinike, në pritje të momentit për të shënuar dhe me shpresën që aksionet do të përfundojnë me sukses.

