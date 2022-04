Shqipëria merr dy termocentrale lundruese

23:49 05/04/2022

Balluku: Do prodhojnë energji derisa TEC-i të nisë punë

Për të garantuar pavarësinë energjetike gjatë muajve në vijim, Shqipëria ka marrë me qira dy termocentrale lundruese. Lajmin e bëri të ditur ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku gjatë mbledhjes së radhës së komitetit të posaçëm që është ngritur për menaxhimin e situatës energjetike në vend.

“Kemi arritur një marrëveshje për të marrë me qira dhe për të ankoruar në Triport në Vlorë, dy anije prodhuese të energjisë elektrike, të cilat do të prodhojnë këtë energji për një periudhë kohe derisa TEC-i të vendoset në punë. Janë termocentrale lundruese. Këtu nisim fazën e parë të TEC-it të Vlorës”.



Sipas drejtorit të AlbGaz kontrata për këto dy TEC-e lundruese do të jetë për një periudhë 2-vjeçare

Lajmi tjetër i mirë është se niveli i Liqenit të Fierzës është rritur sërish duke shkuar në kuotën e 267 metrave. Por ministrja Balluku nënvizoi se për të rritur rezervën ujore, nga Fierza nuk do të prodhohet energji.

Prurjet natyrore në kaskadë kanë rënë në raport me fundjavën pasi në Fierzë llogariten 400 metër kub për sekondë, ndërsa aktualisht prodhimi ditor në dy HEC-et e tjera është 9663 megavat/orë.

