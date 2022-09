Miqësorja me Italinë më 16 Nëntor

19:18 19/09/2022

FSHF zyrtarizon miqësoren me Kampionët e Europës

Federata Shqiptare e Futbollit bëri zyrtare miqësoren me Italinë. Takimi do të zhvillohet më 16 Nëntor në stadiumin Air Albania. Kjo është miqësorja e dytë me Italinë pas asaj të luajtur para 8 vitesh në Xhenoa.

FSHF njofton se po punon për caktimin e një tjetër takimi miqësore në 19 nëntor.

Miqësoren e luksit me kampionen e Europës, Italinë, ashtu si dhe çdo ndeshje të kuqezinjve do ta ndiqni në Tv Klan.

