Shqipëria mirëpret Samitin e Procesit të Berlinit/ Rama: Duhet një çati e përbashkët. Michel: Po përgatisim dasmën

Shpërndaje







15:44 16/10/2023

Pas Samitit të Bashkimit Europian të mbajtur në 6 Dhjetor të vitit të kaluar, Shqipëria u kthye sërish në epiqendrën e politikës europiane. Përfaqësuesit më të lartë të BE-së zbritën në Tiranë në Samitin e Liderëve të Procesit të Berlinit që zhvillohet për herë të parë jashtë kufijve të Unionit.

Një ceremoni e posaçme ishte rezervur në Bulavardin “Dëshmorët e Kombit”, ku liderët e vendeve europiane dhe Ballkanit Perëndimor parakaluan përpara tapetit të kuq, duke u mikëpritur nga Kryeministri Rama.

Më pas, si i zoti i shtëpisë, pritjen për miqtë europianë e zhvendosi në mjediset e qendrës për dialog në Kryeministri, ku pjesëmarrësit ndoqën një performancë baleti të koreografit shqiptar me famë botërore Angjelin Preljocaj, që ilustroi ekspozimin e pikturës “Rrëmbimi i Europës”.

Në fjalën hapëse të samitit që u zhvillua në ambientet e Piramidës së rinovuar, Kryeministri Rama shprehu përpara liderëve europianë nevojën e integrimit të Shqipërisë dhe vendeve të rajonit në Bashkimin Europian.

“Ndihem vërtetë mirë që bashkohemi e që kujtojmë atë udhëtim të përbashkët që u nis 9 vjet më parë nga Angela Merkel në Berlin, e që qëndrojmë këtu si anëtarë të barabartë të komunitetit politik europian. Disa prej jush janë nga BE e disa të tjerë përfshi edhe veten jemi nga E-ja, pa B-në. E megjithatë, të gjithë ne besojmë fort këto ditë në nevojën e një çatie të përbashkët, një tryeze të bashkëndarë të madhe edhe të një llogoreje të përbashkët në këto kohëra sprove që duket se do të përkeqësohen përpara se të përmirësohen.”

Për këtë shqetësim, përgjigjia i erdhi nga Presidenti i Këshillit të Europës, Charles Michel, i cili u shpreh se është koha që BE-ja të mbajë premtimin për zgjerimin.

“2030 është hasur me skepticizma. E di që e keni krahasuar me një nuse, dhëndri i të cilët nuk vjen asnjëherë në dasmë. Ne po e përgatism këtë dasmë. Zgjerimi është i bazuar në meritë. Disa ditë më parë, bashkë me të tjerë diskutuam për këtë temë dhe ramë dakord që duam të bëhemi gati për zgjerimin tonë të ardhshëm.”

Në të njëjtën linjë, edhe Presidentja e Komisionit Europian, tha se BE-ja dhe Ballkani duhet të punojnë së bashku që rajoni të bëhet pjesë e Unionit.

“Jo vetëm që kemi Procesin e Berlinit, hera e parë që ndodh në rajon. Të punojmë që ju të bëheni pjesë e një BE që ka treguar se është e mundur që mund ta arrijmë një paqe që të zgjasë.”

Edhe për kancelarin gjerman, Olaf Scholz, Samiti i Berlinit provoi rëndësinë e pamohueshme të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Union. Ai foli me shqetësim për tensionet në veri të Kosovës, duke evidentuar faktin se nuk po zbatohen marrëveshjet mes dy vendeve.

“Ka ardhur koha për të tejkaluar konfliktet që kanë vijuar shumë më gjatë dhe që u mbajnë të gjithëve në vendnumëro, edhe sulmi në veri të Kosovës e dha këtë mesazh. Është sinjal i fortë edhe fortësinë që ka rajoni në këtë proces. Integrimi brenda për brenda rajonit dhe ecuria në BE. Ndikimi i marrëveshjeve të firmosura vje, tek qytetarët e Ballkanit Perëndimor është konkret.”

Pas fotos familjare, liderët europianë ndoqën edhe një performancë me valle të zonave minoritare.

Ndërsa për drekën e miqve të ardhur nga Ballkani dhe BE kishte menduar “Padam”, një nga restorantet më të mira në kryeqytet.

Tv Klan