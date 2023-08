Shqipëria në Festivalin e Venecias

21:10 14/08/2023

Konkurron me “Një udhëtim i shkurtër”

Regjisori Shqiptar Erenik Beqiri ja del sërish të jetë në një festival prestigjoz kinematografik, dhe të çojë Shqipërinë tashmë në Festivalin e Filmit të Venecias. Me filmin me metrazh të shkurtër me titull “Një udhëtim i shkurtër” ja del të përzgjidhet në edicionin e 80-të në kategorinë Orizzonti. Emocionet i tregon për Tv Klan.

Filmi është xhiruar në Marsejë në Francë, vend ky që ka mbështetur financiarisht prodhimet e fundit të regjisorit. Por filmat e Erenik Beqirit kanë folur gjithmonë shqip, edhe në Festivalin e Kanës e më pas atë të Oscars ku u përfaqësuam me “Furgonin”.

Qëllimi, por edhe sfida më e madhe e ardhshme të cilën resgjisori ka nisur, është realizimi i filmit të tij të parë më metrazh të gjatë.

Një çift i ri shqiptar, zgjedh të shkojë në Francë, por dëshira për të jetuar aty i vë përballë një zgjedhje të vështirë, nga aty nis edhe drama. Ky është skenari mbi të cilën ngrihet loja aktoriale e protagonistëve Luana Bajrami dhe Tristan Halilaj, nga ku Erenik Beqiri është kandidat për një ‘Luan të Artë’.

