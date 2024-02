Shqipëria në grupin B1 të Ligës së Kombeve

20:43 08/02/2024

Sylvinho e Uzuni: Synojmë ngjitjen në divizionin A. Duka: Jemi në bisedime për miqësore me Kilin

Shqipëria u shortua në grupin B1 të Ligës së Kombeve me Republikën Çeke, Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Një short tepër i favorshëm për kuqezinjtë, të cilët synojnë ngjitjen në divizionin A në fund të këtij kompeticioni. Në lidhje direkte me televizionin Klan nga Parisi, trajneri i kombëtares, Sylvinho pranoi se kundërshtarët janë të fortë, në nivel të ngjashëm me atë të kampionatit Europian.



“Është një grup shumë i ekuilibruar, por gjithmonë do të futemi në fushë për të dhënë maksimumin dhe për të marrë çdo pikë në dispozicion. Tashmë po mendojmë për ndeshjen e parë në kampionatin Europian, atë ndaj Italisë.”



Optimistë për ecurinë në këtë kompeticion u shfaq edhe presidenti i FSHF, Armand Duka. Ndër të tjera, numri 1 i futbollit shqiptar zbuloi se janë në bisedime për zhvillimin e një miqësoreje me Kilin.



“Grup i barabartë me nivele të barabarta skuadrash. Çekia skuadra më e mirë, nuk do e doja ta kishim përballë sepse kishim dhe një eksperiencë pak muaj më parë. 3 kundërshtarët janë shumë të mirë. Nuk kemi firmosur zyrtarisht një marrëveshje, por jemi pothuajse në përfundim të saj për të realizuar një miqësore kundër Kilit në Bolonja, Italia me datë 21 Mars.”

Futbollisti i Kombëtares Shqiptare, Myrto Uzuni, thotë se kuqezinjtë do të synojnë të dalin në vendin e parë në grupin B1 në Ligën e Kombeve.



“Para 3 ditësh kam qenë me trajnerin e Ukrainës dhe kemi diskutuar rreth kësaj teme që mund të biem apo jo. Jam i lumtur që do përballem kundër ish-trajnerit tim. Shanset tona janë pasi Çekinë e kemi mundur, Gjeorgjia dhe Ukraina nuk janë që kanë shumë diferencë. Mendoj që mund ta synojmë vendin e parë.”



Takimet e kombëtares shqiptare do transmetohen në televizionin Klan.

