Shqipëria në Këshillin e Sigurimit

14:10 29/12/2021

Federata Ruse zgjat dorën e bashkëpunimit

Duke folur për mediat, zëvendësambasadori i Federates Ruse në OKB Dimitry Polyanskiy u shpreh se Moska zyrtare ka “marrëdhënie mjaft të mira” me të gjithë këto shtete te sapoardhura në tryezën e Këshillit të Sigurimit ku ulen 15 anëtarë. “Mezi pres anëtarët e rinj Këshillit të Sigurimit më 1 Janar dhe të punoj me ta”, tha zoti Polyanskiy në konferencën e fundit për shtyp për këtë vit.

“Ndonjëherë jemi dakord të mos pajtohemi, por e kuptojmë se kemi një përgjegjësi të madhe mbi supet tona. Dhe ne duhet të vazhdojmë për të gjetur kompromise dhe për të gjetur disa hapje dhe mundësi për të ecur përpara”, është shprehur zëvendësambasadori i Rusisë në OKB.

“Duke mikpritur anëtarët e ardhshëm, nuk mund të them se kemi probleme të veçanta me ndonjë prej tyre. Ne kemi marrëdhënie dypalëshe mjaft të mira. Sigurisht që ka nuanca dhe djalli fshihet në detaje. Kjo do të varet nga zhvillimeve botërore. Por jam absolutisht i sigurt se Këshilli i Sigurimit do të ruajë frymën e tij kolektive”.

Vendi ynë nuk ka qenë kurrë më parë pjesë e këtij këshilli, ndërsa Brazili ka mbajtur një vend aty për 10 herë, Gaboni dhe Gana nga tre herë secila. Mandati 2022-2023 do të jetë pjesëmarrja e dytë e Emirateve të Bashkuara Arabe në këshill pas shërbimit nga viti 1986-1987.

Përfshirja e këtyre vendeve në orgazmin e lartë të Kombeve të Bashkuara u votua në unanimitet të plotë nga anëtarët e kësaj organizate që në muajin Qershor.

Këshilli i Sigurimit ka 10 vende për anëtarët e përkohshëm, por dominohet nga pesë anëtarët e tij të përhershëm si Rusia, Kina, SHBA, Britania dhe Franca, të cilët kanë edhe të drejtën e VETO-s. Këshilli mblidhet rregullisht për kërcënimet ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare dhe merr vendimet përfundimtare për rezolutat që vendosin sanksione ndërkombëtare, autorizojnë përdorimin e forcës ushtarake dhe nisjen e misioneve paqeruajtëse.

Dosja e saj përfshin Sirinë, Jemenin, Libinë, Irakun, Libanin, Ukrainën, Etiopinë, Korenë e Veriut dhe pika të tjera të nxehta, si dhe konfliktin palestinezo-izraelit prej dekadash dhe programin bërthamor iranian.

Për t’u miratuar, rezolutat e këshillit kanë nevojë për të paktën nëntë vota pro dhe asnjë veto nga anëtarët e përhershëm. Këshilli shpesh është në bllokim për çështjet ku anëtarët e përhershëm nuk pajtohen, si për Sirinë, Mianmarin dhe Ukrainën.

