Shqipëria në Ligën e Kombeve/ Myrto Uzuni për Tv Klan: Do synojmë vendin e parë

19:01 08/02/2024

Futbollisti i Kombëtares Shqiptare, Myrto Uzuni, thotë se kuqezinjtë do të synojnë të dalin në vendin e parë në grupin B1 në Ligën e Kombeve.

Në një lidhje direkte nga Granada e Spanjës për Tv Klan me gazetarin Alban Xhihani, Myrto Uzuni vlerësoi më shumë Ukrainën nga skuadrat e grupit B1.

“Të them të drejtën para 3 ditësh kam qenë me trajnerin e Ukrainës dhe kemi diskutuar rreth kësaj teme që mund të biem apo jo. Jam i lumtur që do përballem kundër ish-trajnerit tim. Shanset tona janë pasi Çekinë e kemi mundur, Gjeorgjia dhe Ukraina nuk janë që kanë shumë diferencë. Mendoj që mund ta synojmë vendin e parë. Mendoj se me Ukrainën pasi ka lojtarët që luajnë dhe këtu në La Liga dhe ka lojtarë më të mirë se Çekia individualisht. Edhe Gjeorgjia ka grup të mirë, siç e dimë tani nuk ka më ndeshje të lehta, dhe Gjeorgjia nuk është kundërshtar i lehtë. Por mendoj se Ukrainë dhe Çekia janë më lart se Gjeorgjia”, tha Myrto Uzuni.

Ndërkohë, në Qershor nis Kampionati Europian dhe Myrto Uzuni thotë se është gati dhe po stërvitet edhe individualisht për të qenë në formën më të mirë.

Në shortin për Ligën e Kombeve që u hodh sot (e enjte) në Paris, Shqipëria është në Ligën B në grupin B1 me Çekinë, Ukrainën dhe Gjeorgjinë.

