Shqipëria nis “arratinë” drejt Gjermanisë

23:39 10/09/2023

Tre duele nga fundi, ka dy pikë më shumë se Çekia e Moldavia, rivalet në sfidat e radhës

Për herë të parë në këto kualifikuese, Shqipëria mori kreun e grupit E, kualifikues të Euro2024. Fitorja ndaj Polonisë ishte tepër e rëndësishme për vazhdimësinë e kuqezinjve në rrugën drejt turneut që do të mbahet në Gjermani vitin e ardhshëm. Kur kanë mbetur edhe tre duele deri në fund, skuadra e Silvinjos numëron 2 pikë më shumë se rivalët më të afërt, Republika Çeke dhe Moldavia. Ndërkaq, renditja vijon me Poloninë në vendin e katërt me 6 pikë dhe Ishujt Faroe me 1.



Pikërisht, çekët, që ishin edhe rivali ynë para Polonisë, ku barazuam 1-1 do të jenë edhe kundërshtari jonë i radhës në stadiumin ‘Air Albania. Më 12 Tetor të këtij viti, Shqipëria sfidon Republikën Çeke, ndërsa fushatën eliminatore të Euro2024 e mbyllim me skuadrat e tjera të grupit, Moldavinë dhe Ishujt Faroe. Tre përballje ku Shqipëria luan dy herë në ‘Air Albania” ndaj dhe në transfertën moldave, për të kompletuar dhe shkruajtur edhe njëherë historinë e kualifikimit për herë të dytë në grupet e Kampionatit Europian.



