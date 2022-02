Shqipëria nis përgatitjet për Eurobasket 2025

17:40 15/02/2022

Skuadra e Afrim Bilalit do të luajë me Rumaninë dhe Luksemburgun

Kombëtarja e meshkujve në basketboll nisi përgatitjet për ndeshjet paraeliminatore të Eurobasket 2025. Kuqezinjtë e drejtuar nga Afrim Bilali janë grumbulluar dhe po zhvillojnë përgatitjet në pallatin e sportit “Dhimitraq Goga”.

Shqipëria do të ketë 2 takime në transfertë, me Rumaninë në 24 Shkurt dhe Luksemburgun më 27 Shkurt. Pikërisht me përfaqësuesen luksemburgase nisi kjo fushaë ku kombëtarja e fitoi sfidën e luajtur Nëntorin e kaluar.

Për momentin trajneri Afrim Bilali po përgatitet vetëm me lojtarët, të cilët aktivizohen në Superligën e Shqipërisë dhe në ditët e ardhshme do të bashkohen ata që luajnë në Itali, Kosovë, Angli dhe Serbi.

